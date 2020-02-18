الداخلية الكويتية: منع وزيرين سابقين من السفر خارج البلاد

أعلنت وزارة الداخلية ​الكويت​ية، في بيان انها "تلقت كتاباً من ​محكمة​ الوزراء يفيد بأنه تم إصدار منع سفر على وزير الداخلية السابق خالد الجراح ووكيل ​وزارة الدفاع​ الأسبق جسار الجسار وآخرين، وذلك ضمن إجراءات وتحقيقات".

هذا وتسعى ​الحكومة​ في الكويت إلى "رفع معدلات التنمية الاقتصادية ومعالجة المسائل المتعلقة ب​مكافحة الفساد​ في البلاد".