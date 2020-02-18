الداخلية الكويتية: منع وزيرين سابقين من السفر خارج البلاد

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان انها "تلقت كتاباً من محكمة الوزراء يفيد بأنه تم إصدار منع سفر على وزير الداخلية السابق خالد الجراح ووكيل وزارة الدفاع الأسبق جسار الجسار وآخرين، وذلك ضمن إجراءات وتحقيقات".
هذا وتسعى الحكومة في الكويت إلى "رفع معدلات التنمية الاقتصادية ومعالجة المسائل المتعلقة بمكافحة الفساد في البلاد".
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