عبد الله يعلن فوزه يالانتخابات الرئاسية الأفغانية وتشكيل حكومة موازية

أعلن المرشح الرئاسي الأفغاني عبد الله عبد الله "فوزه برئاسة أفغانستان، رغم إعلان مفوضية الانتخابات العامة فوز الرئيس أشرف غني"، مشيراً إلى أن "فريقنا الذي يعتمد على أصوات بيومترية قد فاز، والمحتالون هم عار على التاريخ ونحن نعلن حكومتنا".
هذا وكانت مفوضية الانتخابات العامة في أفغانستان قد أعلنت في وقت سابق، فوز غني، وذلك بعد إعادة فرز الأصوات، فيما حل منافسه عبد الله في المركز الثاني.
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