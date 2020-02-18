مؤسسة النفط اللبية:إخلاء ناقلات الوقود من ميناء طرابلس بعد تعرضه للقصف

أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط المهندس مصطفى صنع الله عن "إخلاء كل ناقلات الوقود بشكل عاجل من ميناء طرابلس، وإلغاء كل عمليات التفريغ، وذلك بعد سقوط قذائف على بعد أمتار من ناقلة محملة بغاز النفط المسال (غاز الطهي) القابل للانفجار كانت تحت التفريغ بالميناء".
ولفت صنع الله الى أن "الهجوم الذي استهدف ميناء طرابلس اليوم «كاد يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية» وسيكون له «تأثير جسيم» على المواطنين في مدينة مكتظة كطرابلس، لا يوجد بها مرافق جاهزة لتخزين الوقود، حسب بيان لمؤسسة النفط".
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