خارجية روسيا ترحب بقرار قيادة جنوب السودان بإعادة تنظيم الهيكل الإداري للدولة

رحبت ​وزارة الخارجية الروسية​، في بيان، بـ"قرار قيادة ​جنوب السودان​ بإعادة تنظيم الهيكل الإداري الإقليمي للدولة، بما يتماشى مع رغبات المعارضة"، متأملة ان "تتمكن قوى النزاع في جنوب السودان من التغلب على الخلافات وتشكيل ​حكومة​ وحدة وطنية انتقالية بحلول الموعد المتفق عليه مسبقًا بتاريخ 22 شباط 2020".

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