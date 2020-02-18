دفاع روسيا: المسلحون يستخدمون الأسلحة الأميركية ضد القوات التركية بسوريا

اعتبر رئيس مركز المصالحة الروسي في ​سوريا​، ​اللواء​ بحري أوليغ جورافليوف، أن "الوضع في المناطق التي يسيطر عليها التحالف بقيادة ​الولايات المتحدة​ يزداد صعوبة، وأن 13 قافلة عسكرية مسلحة وصلت من ​العراق​ منذ بداية العام الحالي"، موضحاً ان "قيادة ​القوات الأميركية​ في المنطقة تقوم بتزويد منطقة ​الفرات​ بالأسلحة والذخيرة بشكل مكثف"، مشيراً الى ان ​الجماعات المسلحة​ "تستخدم الأسلحة التي تنقلها إليهم القوات الأميركية ضد ​القوات التركية​ في شمالي سوريا".

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