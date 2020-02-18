الرئيس الفرنسي: تركيا تدعم متشددين انفصاليين داخل بلادنا

كشف الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، عن "إجراء تحقيقات في تمويل ​تركيا​ لمركز ديني ومشاريع في ​فرنسا​"، مبدياً "مخاوفه من دعم ​أنقرة​ لمتشددين في بلاده"، مؤكداً "عدم قبول هذا الدعم لمتشددين لديهم توجهات انفصالية داخل فرنسا، وعدم السماح لتركيا بتطبيق قوانينها على أراضينا".

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