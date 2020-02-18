وفد حكومة الوفاق الليبية يقرر تعليق محادثات جنيف بشأن وقف إطلاق النار

أفادت شبكة "​سكاي نيوز​" بأن وفد ​حكومة​ الوفاق الليبية قرر تعليق محادثات جنيف بشأن وقف ​إطلاق النار​.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن طرفي النزاع في ليبيا استأنفا، محادثات بوساطة أممية بهدف إنقاذ الهدنة الهشة في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

ولفت رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، إلى انه "نأمل أن نتمكن في هذه الجولة الثانية من التوصل إلى نوع من الإجماع حول شكل وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا". وذكر سلامة أن المحادثات ستركز على وقف "الانتهاكات المتكررة للهدنة"، وكذلك مساعدة المدنيين النازحين بسبب القتال على العودة إلى العاصمة والمنطقة المحيطة بها.