المالكي: لا تسامح مع محاولات تقويض الأمن في المهرة اليمنية

أشار المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، تركي المالكي في حديث لقناة "العربية" الى أن "التحالف يدعم جهود ​الحكومة اليمنية​ في التصدي للجريمة المنظمة في المهرة، لافتا الى أن "محاولات جماعات الجريمة المنظمة في المهرة اليمنية تشكل خطرا أمنيا حقيقيا".

ورأى المالكي أن "الخارجين عن القانون في المهرة يقوضون جهود الحكومة لفرض ​الأمن​ والاستقرار"، مؤكدا أن "لا تسامح مع محاولات تقويض الأمن في المهرة اليمنية".