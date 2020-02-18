السيسي: لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية، ان "الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ اجتمع اليوم مع كل من ​مصطفى مدبولي​ رئيس الوزراء، وأعضاء اللجنة العليا لاسترداد أراضي، وتناول الاجتماع مراجعة موقف تقنين واسترداد أراضي ​الدولة​ بالمحافظات، طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد التصرف لواضعي اليد على أراضي الدولة".

ولفت السيسي الى أن "الهدف من هذا الجهد لا يقتصر فقط على الشق الاقتصادي والمادي واستعادة الدولة لأصولها وحقوقها، وإنما يتخطى ذلك لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط، وهي المبادئ التي دائماً ما تعكس مدى تقدم وتحضر الدول"، مؤكداً على "ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي في نطاق مختلف المحافظات، والتعامل الحاسم مع كل الحالات التي يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة، وذلك بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من خلال تكثيف العمل وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات".