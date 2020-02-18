أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "هناك فرصة لقعد اتفاق سلام مع ​حركة طالبان​ في ​أفغانستان​، والمفاوضات مع طالبان مستمرة منذ فترة، وسنرى ما سيحدث". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: هناك فرصة لعقد اتفاق سلام مع طالبان في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.