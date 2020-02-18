شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: أول درس يجب أن يتعلمه الصحفيون من هيكل هو أن يقرأ قبل أن يكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل كان قارئًا أكثر وكاتبًا كبيرًا، وكان كالسفينة التي ترسو على غاطس عميق من القراءات الطويلة، ولا يمكن للصحفى أن يكون كاتبًا أو راسيًا فى محيطات العلم والمعلومات، إلا وأن كان قارئاً في الأساس، لافتا إلى أن الدرس الأول الذى يجب أن يتعلمه كل صحفى من الأستاذ محمد حسنين هيكل، هو أن يقرأ قبل أن يكتب، وبعد أن يكتب عليه أن يعيد قراءة ما كتب.

وأضاف رشوان، خلال احتفالية إطلاق كتاب "اليوميات"، الذي صدر مؤخرًا عن قطاع الثقافة بأخبار اليوم، في الذكري الرابعة لرحيل الأستاذ محمد حسنين هيكل: "كان هيكل دائمًا منتظم القراءة، وكثيف الاطلاع بشكل يومي، وتفوق قراءته ما يقوم به من كتابة، وهذا درس من رجل ترك وسيظل يترك علاماته الكبرى في تاريخ الصحافة المصرية، وكسر وهمًا أنه بنى صحافته وسمعته على علاقة برأس الدولة، هذا الرجل قضى في المهنة 8 سنوات قبل ثورة 52، وبدأت العلاقة مع رأس الدولة بعد ذلك، وقضى 46 عامًا في معظمها كان مناوئًا لرأس الدولة، وبقي هو وغابت رؤوس الدول".

وأكد نقيب الصحفيين أن هيكل فرض نفسه بكتاباته، وسيظل الأستاذ ومثال يُحتذى في القراءة قبل الكتابة، موجهًا الشكر لدار أخبار اليوم على إصدار الكتاب، وعلى رأسهم الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس الإدارة، بما يؤكد أن "هيكل" ليس أبنًا لمؤسسة بعينها، ولكنه تجاوز كل المؤسسات، حتى أصبح "صاحب السمو فى بلاط صاحبة الجلالة".

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