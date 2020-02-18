أمطار وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء 19 فبراير (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى مع أمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وفيما يتعلق بالسواحل الشمالية الغربية فالطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والرياح نشطة ، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فالطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح نشطة ، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فالطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفي شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفي جنوب الصعيد فالطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17

شبين الكوم 10 17

طنطا 11 17

دمنهور 12 17

الإسكندرية 12 18

بلطيم 11 17

مطروح 10 17

السلوم 09 16

سيوة 08 18

بورسعيد 11 16

دمياط 12 17

الزقازيق 12 17

الاسماعيلية 12 18

السويس 11 18

العريش 11 17

رفح 09 16

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رأس سدر 11 19

نخل 03 17

نويبع 15 19

طابا 13 17

كاترين 00 16

الطور 13 18

شرم الشيخ 15 25

الغردقة 12 23

مرسى علم 13 23

الفيوم 09 18

بنى سويف 10 18

المنيا 08 19

أسيوط 08 20

سوهاج 08 21

قنا 09 22

الأقصر 12 22

أسوان 13 23

أبوسمبل 16 23

الوادى الجديد 10 22

شلاتين 16 25

ابو رماد 17 25

حلايب 18 23

رأس حدربة 18 23