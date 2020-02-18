ترامب يؤيد بيع محركات طائرات أمريكية إلى الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يريد تقييد التجارة مع الصين باستخدام دواعي الأمن القومي "كمبرر"، مشيرا إلى اهتمامه ببيع محركات طائرات نفاثة أمريكية إلى بكين.

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الثلاثاء "لا نريد جعل ممارسة الأعمال معنا مستحيلا... فهذا لن يعني إلا ذهاب الطلبيات إلى مكان آخر".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون ولن تكون مكانا يصعب التوصل إلى اتفاق معه بالنسبة لشراء الدول الأجنبية للمنتجات الأمريكية بما في ذلك تكرار استخدام مبرر الأمن القومي الذي يضطر الشركات الأمريكية إلى التخلي عنه لكي تحفاظ على تنافسيتها.

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وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا التدخل الرئاسي يمثل تراجعا عاما نادرا عن السياسة المتشددة للإدارة الأمريكية تجاه الصين والتي تفرض قواعد أشد صرامة على مبيعات التكنولوجيا الأمريكية الحيوية من أشباه الموصلات إلى محركات الطائرات للصين.

كما يأتي هذا التصريح في الوقت الذي يروج فيه ترامب للاتفاق التجاري المرحلي الأول بين الولايات المتحدة والصين والذي يستهدف بيع منتجات أمريكية بقيمة 200 مليار دولار بما في ذلك الطائرات التجارية وغيرها من المنتجات الصناعية.

ومن المتوقع أن يقرر كبار المسؤولين الأمريكيين بنهاية الشهر الحالي ما إذا كانوا سيحظرون بيع المحركات النفاثة التي تنتجها شركة جنرال إلكتريك الأمريكية بالاشتراك مع شركة سافران الفرنسية إلى الصين لاستخدامها في صناعة طائرة الركاب ذات الممر الواحد سي 919 الصينية التي يجري اختبارها حاليا، من إنتاج مؤسسة الصين للطائرات التجارية، بحسب مصادر مطلعة.

ويخشى مسؤولون أمريكيون من أن يؤدي بيع هذه المحركات للصين إلى مساعدة شركات الهندسة العكسية الصينية في استخدام تكنولوجيا هذه المحركات لتسريع وتيرة برامج تطوير المحركات النفاثة الخاصة بها.