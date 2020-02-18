القوات الروسية تقصف مواقع للفصائل الموالية لتركيا في بسوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن/دمشق (د ب أ)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الروسية قصفت اليوم الثلاثاء براجمات الصواريخ مواقع الفصائل الموالية لتركيا في أبو خرزة وصوامع شركراك شمال عين عيسى.

وجاء في بيان للمرصد عبر موقعه الإلكتروني أنه على صعيد متصل، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها قرية المشيرفة التابعة لبلدة عين عيسى شمال الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وأضاف المرصد أن القوات التركية والفصائل الموالية قصفت أمس منازل المدنيين في قرية قزعلي، كما طال القصف منطقة “صوامع قزعلي” بريف الرقة الشمالي، كما استهدفت المدفعية التركية أيضا قرى حرملة والأطراف الشمالية لبلدة أبو راسين بريف الحسكة.