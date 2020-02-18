وقّع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستن، مرسوما يقضي بمنع جميع المواطنين الصينيين من دخول روسيا لأغراض السياحة، العمل، والأغراض الخاصة وذلك "بشكل مؤقت" وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعلنت شبكة "روسيا اليوم" في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء، نقلا عن بيان لرئيس الوزراء الروسي - أن سريان هذا المرسوم بدءا من بعد غد الخميس.

ويُعد هذا القرار هو أقوى إجراء اتخذته موسكو حتى الآن بهدف منع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على الأراضي الروسية. لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وأعلنت شبكة "روسيا اليوم" في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء، نقلا عن بيان لرئيس الوزراء الروسي - أن سريان هذا المرسوم بدءا من بعد غد الخميس.ويُعد هذا القرار هو أقوى إجراء اتخذته موسكو حتى الآن بهدف منع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على الأراضي الروسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تمنع دخول جميع الصينيين للبلاد "بشكل مؤقت" لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.