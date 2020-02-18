ارتفاع عدد الكنديين المصابين بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية باليابان إلى 43

كشفت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الكنديين المصابين بفيروس كورونا المستجد على متن السفينة السياحية المحتجزة باليابان إلى 43 شخصا من أصل 256 كنديا وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت الوزارة في رسالة الكترونية وجهتها إلى الركاب إلى أن عودتهم إلى البلاد التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، سوف تتأخر، ولن تقلع الطائرة التي استأجرتها الحكومة الكندية من مطار طوكيو قبل يوم الخميس.

وذكرت الوزارة في رسالتها "ينبغي أن تبقوا على متن السفينة حتى نعطيكم التعليمات بالتوجه نحو الطائرة حتى لو حصلتم على إذن بمغادرتها لأنكم أنهيتم فترة الحجر الصحي على متنها". وأضافت الرسالة بأنه لن يكون بإمكان من غادر السفينة أن يستقل الطائرة والعودة إلى كندا.

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