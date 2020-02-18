إنطلاق ملتقى التعدين الدولي بالسودان بمشاركة 55 شركة

افتتح عضو المجلس السيادي الانتقالي بالسودان صديق تاور اليوم الثلاثاء معرض وملتقى التعدين الدولي الخامس بالخرطوم، بمشاركة 55 شركة وعدد من الدول والشركات الكبرى العاملة في مجال التعدين وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ودعا المسؤول السوداني خلال كلمته في افتتاح الملتقى الذي يختتم أعماله الخميس المقبل إلى النهوض بالقطاع التعديني بالسودان عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال.

وقال تاور إن تلك الدورة تنعقد في مرحلة جديدة بعد ثورة ديسمبر، وفي ظل سلوك جديد، في النواحي السياسية والاقتصادية والمعاملات، مؤكدا أن الباب أصبح مفتوحا للاستثمار في هذا القطاع،

ولا توجد معاناة كما كان في العهد السابق، مع حفظ حقوق الشركات والمجتمعات المحلية.



وأشار إلى أن قطاع التعدين الأهلي يمثل أحد التحديات التي تؤثر على البيئة، وأن هذا القطاع يحتاج إلى إدارة بطريقة خاصة توفر البدائل له للانتقال من التعدين الأهلي إلى مجال أكثر انتاجا وغير مهدد للبيئة وصحة العاملين.

وحذر من استخدام التقنية الرخيصة التي تساعد في تدمير البيئة، موضحا أن استراتيجية الحكومة الانتقالية تُركز على الاهتمام بالتدريب والتأهيل وتوفير فرص عمل

للشباب.ويسعى الملتقى، الذي تنظمه وزارة الطاقة والتعدين السودانية ممثلة في "الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية"، إلى تطوير القطاع وجذب الاستثمارات، كونه أكبر تجمع لصناع القرار والفاعلين التجاريين في مجال التعدين، حيث يجذب آلاف المختصين في القطاع.من جانبه، أعرب وزير الطاقة والتعدين السوداني المهندس عادل علي إبراهيم عن أمله أن يكون العام 2020 عاما للتعدين، مؤكدا أنه وبتضافر الجهود بين الجهات ذات الصلة في قطاع التعدين والثروة المعدنية بمختلف مجالاتها، سيحتل قطاع التعدين الدور القيادي والرائد في الاقتصاد السوداني.وتحدث عدد من رؤساء وممثلي شركات كبرى في مجال التعدين، وأكدوا أن السودان غني بمختلف المعادن، مما يؤهله لجذب المستثمرين والشركات العاملة في المجال، ودعوا الحكومة إلى الاهتمام بالشراكات المحلية والإقليمية وتذليل تحديات القطاع لإنجاحه.