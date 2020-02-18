البرهان يتلقى رسالة شفهية من الرئيس التشادي

تلقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، رسالة شفهية من الرئيس التشادي إدريس ديبي، تتصل بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدينفي مختلف المجالات وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الكريم كيبرو اوقي، الذي نقل الرسالة، عن تقديره لمواقف الرئيس ديبي وحكومته الداعمة لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.
وعبر رئيس مجلس السيادة، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع السفير التشادي بالخرطوم عبد
من جهته، أكد السفير التشادي حرص بلاده على تطوير وتعزيز التعاون مع السودان، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
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