ألمانيا ترسل إمدادات إغاثه للصين للمساهمة في التصدي لفيروس "كورونا المستجد"

أرسلت ألمانيا نحو 9 أطنان من إمدادات الإغاثة إلى الصين؛ للمساعدة في مكافحة فيروس "كورونا المستجد" أو "كوفيد 19" كما أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأفادت الخارجية الألمانية في بيان نشرته
وأشار البيان إلى أن ألمانيا أرسلت "8.7 طن أخرى من إمدادات الإغاثة تبلغ قيمتها أكثر من 150 ألف يورو؛ لتقديم مساعدة سريعة وغير بيروقراطية لبكين".
وأعربت الخارجية الألمانية عن احترامها لجهود بكين في هذا الصدد، موجهة الشكر للجهات المانحة التي ساهمت في تقديم المساعدات.
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