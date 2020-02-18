قالت الشرطة إن رجلاً قتل زوجته السابقة، وأصاب شخصاً آخر في مركز للتسوق في بانكوك، اليوم الثلاثاء، بعد مرور عشرة أيام على إطلاق نار عشوائي مميت في مركز تسوق آخر بشمال شرق تايلاند.

وقالت الشرطة إن المسلح لاذ بالفرار من مركز التسوق الذي يوجد بالقرب من نصب النصر في العاصمة التايلاندية، ولا يزال هارباً.

وقال ضابط الشرطة الكولونيل كيسانا باتانتشاروين «شخص مات وآخر أصيب».

وأضاف أن المسلح دخل مركز التجميل الذي تعمل به زوجته السابقة في مركز التسوق، وأطلق النار فقتلها، وأصاب الشخص الآخر.

وقالت الشرطة في بيان إنها حددت هوية المشتبه به، وتعمل على القبض عليه.

وقبل عشرة أيام، قتل جندي 12 شخصاً على الأقل بالرصاص في مركز تيرمينال 21 للتسوق في مدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرق تايلاند. وفي وقت سابق قتل قائده وعدد من الجنود في قاعدته وعدد من الأشخاص في معبد بوذي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أيام من مجزرة «تيرمينال 21».. إطلاق نار في مركز تجاري في بانكوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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