كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون: لن نقبل دعم تركيا لمتشددين انفصاليين داخل فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الثلاثاء، إجراء تحقيقات في تمويل تركيا لمركز ديني ومشاريع في فرنسا، لافتًا إلى مخاوف من دعم أنقرة لمتشددين في بلاده.

وأكد ماكرون خلال مؤتمر عن محاربة الإسلام السياسي، على أنه "لن يقبل أن تدعم تركيا لمتشددين لديهم توجهات انفصالية داخل فرنسا، ولن نسمح لأنقرة بتطبيق قوانينها على أراضينا".

كما أوضح أنه سيحد من إرسال الدول الأجنبية للأئمة والمدرسين إلى فرنسا؛ للقضاء على ما وصفه بخطر "الانفصالية"، متابعاً أنه سيضع حدًا تدريجيًا للنظام الذي ترسل من خلاله فرنسا والجزائر والمغرب وتركيا أئمة إلى المساجد الفرنسية.

وأضاف: "ستكون هناك نهاية لهذا النظام القنصلي لكبح النفوذ الأجنبي والتأكد من احترام الجميع لقوانين الجمهورية، ويتم إرسال 300 إمام إلى فرنسا كل عام من هذه الدول، وهذا العام سيكون الأخير الذي يشهد أعدادًا كبيرة كتلك".