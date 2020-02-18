كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 18/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || مجلس الوزراء يجمد أموال 84 شخصًا
جمد مجلس الوزراء العراقي أموال 84 شخصًا وكيان بتهمة تمويل الإرهاب، حسب ما أعلنت وسائل الإعلام مساء اليوم الثلاثاء، وأضافت المعلومات أن قرار التجميد صدر عن مجلس الوزراء بطلب من مجلس الأمن الدولي.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || تسجيل 92 حالة انتقال لفيروس كورونا في 12 دولة
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، "تسجيل 92 حالة انتقال لفيروس كورونا الجديد بين البشر في 12 دولة غير الصين".
أخبار عالمية عاجلة اليوم || بومبيو: متفائل تجاه التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة قريبًا
أعرب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء خلال زيارة إلى عاصمة إثيوبيا أديس أبابا، عن تفاؤله تجاه التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة قريبًا.