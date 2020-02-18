كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 18/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

آخر الأخبار العاجلة في العالم || تسجيل 92 حالة انتقال لفيروس كورونا في 12 دولة

جمد مجلس الوزراء العراقي أموال 84 شخصًا وكيان بتهمة تمويل الإرهاب، حسب ما أعلنت وسائل الإعلام مساء اليوم الثلاثاء، وأضافت المعلومات أن قرار التجميد صدر عن مجلس الوزراء بطلب من مجلس الأمن الدولي.

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، "تسجيل 92 حالة انتقال لفيروس كورونا الجديد بين البشر في 12 دولة غير الصين".

أخبار عالمية عاجلة اليوم || بومبيو: متفائل تجاه التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة قريبًا