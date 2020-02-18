كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخاريجة الروسية تعلق على العقوبات الأمريكية ضد شركة "روسنفط تريدينغ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت موسكو العقوبات الأمريكية ضد شركة "روسنفط تريدنغ"، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان: "وهكذا، فإن عدد محاولات الولايات المتحدة للضغط على روسيا من خلال خلق عقبات أمام العلاقات الاقتصادية الخارجية، ورفض إصدار تأشيرات أمريكية قد بلغ 80 منذ عام 2011".

وأضافت: أن "موقفنا من العقوبات معروف، روسيا ترفض بشكل قاطع التدابير التقييدية أحادية الجانب التي تسعى من خلالها الولايات المتحدة جاهدة من أجل الهيمنة العالمية، في محاولة لإخضاع العالم كله لإرادتها، لم ولن يتمكنوا من التأثير على التوجه الروسي في الشؤون الدولية، بما في ذلك التفاعل مع السلطات الشرعية لفنزويلا أو سوريا أو إيران أو أية دولة أخرى".

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وتابع البيان "غالبًا ما يكون وراء استخدام السلطات الأمريكية لمواردها الإدارية، ليس فقط الأهداف الاستراتيجية وإنما خلق مزايا للشركات الأمريكية، التي لا تصمد أمام المنافسة العادلة مع الشركات المصنعة الروسية في الأسواق العالمية".

ولفتت بيانات التداول في بورصة موسكو إلى انخفاض أسهم شركة "روسنفط" بنسبة 5,2% بعد الأنباء عن فرض عقوبات ضد "روسنفط تريدينغ" - فرع الشركة التجاري.

وأدرجت الولايات المتحدة شركة "روسنفط تريدينغ" ورئيس مجلس إدارتها ديدييه كاسيميرو، ضمن العقوبات المفروضة على فنزويلا.