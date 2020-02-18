عاجل.. قطر تعلن تسجيل أول إصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية

سجلت قطر، اليوم الثلاثاء، حالة إصابة جديدة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمواطن يبلغ من العمر 65 عامًا.

وذكرت وزارة الصحة العامة القطرية: أنه "تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمواطن يعاني من عدة أمراض مزمنة"، مشيرة إلى أن "المريض دخل المستشفى؛ لتلقي العناية الطبية اللازمة، حسب البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض".

ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية هي مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه أحد فيروسات "كورونا"، اكتُشف لأول مرة في المملكة العربية السعودية في عام 2012، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وتمثل فيروسات كورونا فصيلة كبيرة من الفيروسات، التي يمكن أن تتسبب في أمراض للبشر يمتد طيفها من نزلة البرد الشائعة إلى المتلازمة التنفسية الحادة "سارس".