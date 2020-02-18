كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة أدوية فرنسية تنضم لسباق البحث عن لقاح مضاد لـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة الأدوية الفرنسية "سانوفي"، مساء اليوم الثلاثاء، أنها تعمل مع هيئة حكومية أمريكية لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد، الذي انتشر في الصين.

هذا وتعمل 12 شركة أدوية أخرى على الأقل حالياً لتطوير لقاحات أو مضادات فيروسية وأدوية أخرى لمساعدة المصابين بالمرض القاتل، الذي ينتشر بسرعة.

وقالت شركة الأدوية الفرنسية: إنها "بدأت شراكة مع الهيئة الأمريكية لبحوث الطب الحيوي المتقدم والتطوير التابعة لوزارة الصحة في الولايات المتحدة".

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وتعتزم الشركة الفرنسية إجراء المزيد من الأبحاث على لقاح في مرحلة متقدمة قبل مرحلة التجارب السريرية، وهو لقاح تم تطويره في السابق ضد فيروس التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) في السنوات الأولى من الألفية الثالثة.

وتعتقد "سانوفي" أنه يمكن أن يحمي من فيروس كورونا الأحدث، موضحة أنه يمكن أن يكون لديها مصل جاهز للتجارب السريرية خلال عام، ولم تُعلن التفاصيل المالية للشراكة.

وتأتي هذه الشراكة في وقت تخطت فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا 1800 شخص في الصين القارية، الثلاثاء.

وسجلت الصين، يوم أمس الاثنين، 1886 حالة إصابة جديدة بكورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 72436 شخصا.