كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: على العالم الاستعداد لمخاطر فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، مساء اليوم الثلاثاء، إن "انتشار فيروس كورونا الجديد، الذي بدأ في الصين لم يخرج عن السيطرة حتى الآن"، إلا أنه لفت إلى أن الوضع خطير للغاية، مضيفاً أن المخاطر الناجمة عن المرض هائلة، وعلى العالم أن يستعد لها.

هذا وجاء كلام جوتيريس من باكستان التي تواجد فيها؛ لحضور مؤتمر بشأن 40 عامًا من اللاجئين الفارين من أفغانستان المجاورة التي قضت عليها الحرب.

وكانت أرقام رسمية، قد نشرت في وقت سابق من اليوم، كشفت أن حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس "كورونا"، بلغت إلى 1868 شخصًا في الصين القارية، بعد وفاة 93 شخصًا في مقاطعة هوباي.

وأحصت السلطات الصحية في المقاطعة، التي بدأ منها انتشار الفيروس، 1,807 إصابة جديدة اليوم، في تراجع عن إحصائية يوم أمس الاثنين، وبالإجمال، ثمة 72,300 إصابة على الأقل في الصين القارية، وفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس".

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وتعتبر السلطات الصينية أن انتشار الفيروس بدأ ضبطه، خاصة أن أعداد المصابين خارج مقاطعة هوباي أصبحت تتراجع يوما تلو آخر.

وحذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبرييسوس يوم أمس الاثنين من الإفراط بالتفاؤل، موضحًا أنّ نزعة انخفاض أعداد الإصابات الجديدة "يجب أن يفسّر بكثير من الحذر".

وقال: إن "النزعات يمكن أن تتغير حين يصاب شعب جديد. من المبكر جداً التأكيد أن التراجع سيستمر"، مضيفاً أن "كل السيناريوهات لا تزال واردة".

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت أن التوصل للقاح أو علاج للفيروس المستجد سيستغرق أشهراً، كما يتطلب أموالاً طائلة.