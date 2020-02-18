كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: متفائل تجاه التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة قريبًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء خلال زيارة إلى عاصمة إثيوبيا أديس أبابا، عن تفاؤله تجاه التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة قريبًا.

وأجرى بومبيو، مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في مدينة أديس أبابا تناولت عددًا من القضايا الإقليمية، كان من ضمنها ملف التفاوض بشأن أزمة سد النهضة.

وذكر في تصريحات صحفية: "لا يزال هناك قدر كبير من العمل، لكنني متفائل بأنه يمكننا خلال الأشهر المقبلة حل هذا".

وتدخلت واشنطن للمساعدة في حل الخلافات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، باستضافة عدة جولات من المحادثات، وكان من المتوقع إبرام اتفاق نهائي هذا الشهر، لكن الجولة الأخيرة في واشنطن انتهت دون تقدم.