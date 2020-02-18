كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أرض الصومال يعلن رفضه استقبال الرئيس فرماجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب رئيس أرض الصومال موسى بيحي عبدي، اليوم الثلاثاء، عن رفضه استقبال الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، الذي يخطط لزيارة العاصمة هرغيسا.

وقال عبدي، في خطاب، بجلسة مشتركة لبرلمان أرض الصومال بغرفتيه: إن "زيارتي إلى أديس أبابا جاءت تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وكان الهدف الرئيسي منها تقديم طلب الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة إلى الاتحاد الأفريقي"، وفقًا لموقع "العين" الإماراتي.

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وأضاف: "رئيس الوزراء الإثيوبي أبلغني أنني سألتقي بفرماجو، وأنه يريد التوسط بين الجانبين ووافقت على ذلك"، لافتاً إلى رغبة كل من السويد وجيبوتي في استئناف المحادثات بين الصومال وأرض الصومال.

وأشار رئيس أرض الصومال إلى أن فرماجو قدم اعتذارا علنيًا في يوم 13 من فبراير الجاري عن الفظائع، التي ارتكبها النظام العسكري الصومالي في أواخر الثمانينيات بحق سكان أرض الصومال.

يشار إلى أن "أرض الصومال" أو "صومالي لاند" هي دولة أعلنت استقلالها عن الصومال منذ 1960.