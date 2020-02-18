كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الروسي يوقع مرسومًا يقضي بإقالة مساعد له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بتوقيع مرسومًا ينص على إقالة فلاديسلاف سوركوف من منصب مساعد رئيس روسيا الاتحادية.

وقال المكتب الصحفي للكرملين: إن "الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسومًا بشأن إعفاء فلاديسلاف سوركوف من منصب مساعد الرئيس"، ويشار إلى أن هذا المرسوم يدخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه.

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وكان الكرملين، قد أعلن في شهر يناير الماضي، تعيين العديد من الوزراء السابقين مساعدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر الكرملين في بيان: "وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قرار تعيين وزير التنمية الاقتصادية السابق مكسيم أوريشكين في منصب مساعد الرئيس الروسي".

وتابع البيان: "كما وقع بوتين قرار تعيين كل من نائب رئيس الحكومة السابق دميتري كوزاك ووزير الثقافة السابق فلاديمير ميدينسكي، في مناصب مساعدين للرئيس في الإدارة الرئاسية".