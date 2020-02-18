كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق.. مجلس الوزراء يجمد أموال 84 شخصًا وكيان بتهمة تمويل الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جمد مجلس الوزراء العراقي أموال 84 شخصًا وكيان بتهمة تمويل الإرهاب، حسب ما أعلنت وسائل الإعلام مساء اليوم الثلاثاء، وأضافت المعلومات أن قرار التجميد صدر عن مجلس الوزراء بطلب من مجلس الأمن الدولي.

وبالنسبة للتفاصيل، أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة لأمانة مجلس الوزراء العراقي، قائمة تضمنت 84 شخصاً وكياناً، جرى تجميد أموالها بتهمة تمويل الإرهاب، وذلك بطلب من مجلس الأمن الدولي.

ونشرت وكالة "بغداد اليوم" العراقية قوائم بأسماء الأشخاص والكيانات التي جمدت أموالهم، استنادًا إلى ما أعلنته لجنة عقوبات مجلس الأمن الدولي بشأن نشاط تنظيمي داعش والقاعدة، وأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

Advertisements

وبناء على ما اعتمدته لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة لأمانة مجلس الوزراء في العراق بقرارها رقم 4 لسنة 2020.