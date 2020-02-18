كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق.. مجلس الوزراء يجمد أموال 84 شخصًا وكيان بتهمة تمويل الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جمد مجلس الوزراء العراقي أموال 84 شخصًا وكيان بتهمة تمويل الإرهاب، حسب ما أعلنت وسائل الإعلام مساء اليوم الثلاثاء، وأضافت المعلومات أن قرار التجميد صدر عن مجلس الوزراء بطلب من مجلس الأمن الدولي.
وبالنسبة للتفاصيل، أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة لأمانة مجلس الوزراء العراقي، قائمة تضمنت 84 شخصاً وكياناً، جرى تجميد أموالها بتهمة تمويل الإرهاب، وذلك بطلب من مجلس الأمن الدولي.
ونشرت وكالة "بغداد اليوم" العراقية قوائم بأسماء الأشخاص والكيانات التي جمدت أموالهم، استنادًا إلى ما أعلنته لجنة عقوبات مجلس الأمن الدولي بشأن نشاط تنظيمي داعش والقاعدة، وأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبناء على ما اعتمدته لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة لأمانة مجلس الوزراء في العراق بقرارها رقم 4 لسنة 2020.
هذا واندلعت تظاهرات شعبية مختلف أنحاء العراق، منذ شهر أكتوبر الماضي؛ احتجاجًا على الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية والتدخلات الخارجية في شؤون البلاد، مطالبين بحكومة جديدة بعيدة عن الانتماءات السياسية.
وكلف الرئيس برهم صالح، في الأول من فبراير الجاري، وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي، برئاسة الحكومة الجديدة، خلفًا لحكومة عادل عبد المهدي التي استقالت أواخر شهر نوفمبر الماضي.
وسارع علاوي إلى الإعلان مباشرة عن تكليف برهم صالح له بتشكيل الحكومة العراقية، متعهدا بتحقيق مطالب المتظاهرين، الذي رفضوا ترشيحه كباقي المرشحين الذين سبقوه، خصوصا وأن أحد شروطهم هو اختيار مرشح من خارج الأحزاب السياسية الحالية.