المحكمة الإبتدائية “تؤجل” الحكم في قضية المشجع العسكري المتابع بسبب “تدوينة”

أجلت المحكمة الإبتدائية بمدينة تمارة، عصر اليوم الثلاثاء، النطق في ملف المشجع العسكري، البالغ من العمر 22 سنة، والمتابع بسبب تدوينة “فايسبوكية” عبارة عن صورة تتضمن أسلحة.

وعلم “اليوم 24” من مصدر جيد الإطلاع، أنه تم إيداع المشجع العسكري رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن العرجات بمدينة سلا، في انتظار عرضه على المحكمة الإبتدائية بتمارة للبث في قضيته.

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد تعاملت بجدية مع تدوينة منشورة على صفحة يديرها المشتبه فيه على شبكة “فيسبوك”، تتضمن عرضا لوسائل تشجيع خاصة بإلإلتراس، مصحوبة بصور لأسلحة نارية.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات التقنية التي باشرتها المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة من تحديد هوية المشتبه فيه، الذي تم توقيفه وإيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية من طرف الشرطة القضائية بالرباط، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بنشر هذا المحتوى الرقمي، قبل أن يتم إيداعه اليوم، رهن الإعتقال الإحتياطي، بسجن العرجات.