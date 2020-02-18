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روسيا تمنع دخول الصينيين إلى أراضيها

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أعلنت روسيا اليوم، عزمها على منع دخول المواطنين الصينيين الى أراضيها اعتبارًا من الخميس المقبل في إجراء جديد يهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت نائبة رئيس الوزراء المكلفة الشؤون الصحية تاتيانا - بحسب وكالات أنباء روسية - إن "دخول الرعايا الصينيين عبر الحدود الحكومية الروسية سيعلق اعتبارًا من 20 فبراير لرحلات العمل والرحلات الخاصة والتعليم والسياحة".

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