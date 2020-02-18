شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تمنع دخول الصينيين إلى أراضيها والان نبدء بالتفاصيل
وقالت نائبة رئيس الوزراء المكلفة الشؤون الصحية تاتيانا - بحسب وكالات أنباء روسية - إن "دخول الرعايا الصينيين عبر الحدود الحكومية الروسية سيعلق اعتبارًا من 20 فبراير لرحلات العمل والرحلات الخاصة والتعليم والسياحة".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تمنع دخول الصينيين إلى أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.