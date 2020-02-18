شكرا لقرائتكم خبر عن «ماكرون» يحذر تركيا: لن نسمح بدعم متشددين في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركيا من دعم متشددين لديهم توجهات انفصالية داخل الجمهورية الفرنسية. وقال ماكرون: "على تركيا إدراك أن باريس لا تقبل أن يقوم أي بلد بدعم متشددين لديهم توجهات انفصالية داخل الجمهورية الفرنسية"، وأضاف: "لن نسمح بتطبيق القوانين التركية على الأراضي الفرنسية".

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