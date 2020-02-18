مفوضية حقوق الإنسان تعلن إحصائية المختطفين والشهداء والمصابين منذ انطلاق التظاهرات

أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، الثلاثاء، عن احصائية المختطفين والشهداء والمصابين والمعتقلين والمطلق سراحهم منذ انطلاق التظاهرات في 1/ 10/ 2020.
وأضاف ان "الإصابات بلغت بحدود ٢٤ الف إصابة".
وأكد عضو مفوضية حقوق الإنسان، ان "المختطفين بلغت اعدادهم ٧٩ شخصاً بينهم أربع فتيات"، مبيناً أنه "تم إطلاق سراح ٢٢ شخصاً منهم فقط، بينهم فتاة واحدة".
وتابع، أن "المعتقلين بلغت اعدادهم أكثر من ٢٨٠٠ معتقل"، موضحاً أنه "تم إطلاق سراح اغلبهم باستثناء ٣٨ شخصاً".
وأعرب البياتي عن "أمله بان يعتمد رئيس الوزراء القادم على مستشارين ملمين بحقوق الانسان بدل الاعتماد على القيادات الامنية فقط في التعامل مع ملف التظاهرات والاحتجاجات التي كانت الأسوأ من جانب حقوق الانسان في الفترة الاخيرة من تاريخ العراق الجديد بعد ٢٠٠٣".
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