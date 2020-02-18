منع سفر وزير الداخلية الكويتي السابق المتهم بقضية صندوق الجيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

الخليج 365

خاطبت محكمة الوزراء الكويتية، اليوم الثلاثاء، وزارة الداخلية لمنع سفر وزير الداخلية السابق، خالد الجراح، الذي أقيل من منصبه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على خلفية اتهامات تتعلق بتجاوزات مليونية في صندوق الجيش.

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وشمل قرار منع السفر، وفق صحيفة ”القبس“ الكويتية، وكيل وزارة الدفاع الأسبق جسار الجسار وآخرين إلى جانب الوزير السابق الجراح، وذلك في إطار التحقيقات الجارية معهم.

وأقيل الجراح من منصبه عقب إثارة قضية ”صندوق الجيش“ من قبل الشيخ ناصر الصباح وزير الدفاع السابق الذي أقيل أيضا، بعد تقديمه بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام قبل ثلاثة أشهر البلاغ المقدم ضد الجراح إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار أي نحو (790 مليون دولار).

وسبق أن أكد الجراح، استعداده للمثول أمام القضاء لإثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي، مبينًا التزامه بالأهداف التي أنشأ لأجلها الصندوق، وذلك أثناء توليه وزارة الدفاع في حكومتي عام 2013 و2014، قبل أن يستلم وزارة الداخلية عام 2016.