- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القضاء يأمر بوقف إضراب مضيفين في الخطوط الجزائرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
الخليج 365
قضت محكمة جزائرية، اليوم الثلاثاء، بوقف إضراب مضيفين في شركة الخطوط الجوية الحكومية، مستمر منذ يومين، وتسبب في إلغاء وتأخير عشرات الرحلات الدولية والداخلية.
وذكر البيان أنه بقرار صادر اليوم: ”أمرت محكمة الدار البيضاء -شرق الجزائر العاصمة- بوقف الإضراب الذي نفذه مضيفو الطيران لشركة الخطوط الجزائرية“ منذ الإثنين، دون تحديد عدد المضيفين المضربين.
وقال مصدر في الخطوط الجزائرية، إن الشركة ألغت نحو 40% من رحلاتها ما بين داخلية ودولية في اليوم الأول من الإضراب.
وأشار المصدر إلى إلغاء عشرات الرحلات الداخلية خاصة نحو مطارات جنوب البلاد دون تحديد عددها.
ولفت إلى أنه جرى ”تعليق علاقة العمل تحفظيا لـ62 مضيفا بسبب الإضراب الذي نفذ بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق“، مشيرا إلى أن ”قانون العمل في الجزائر ينص على إلزامية تقديم إشعار مسبق بالإضراب قبل 8 أيام على الأقل عن موعد الحركة الاحتجاجية“.
ولمواجهة الإضراب، أجّرت الشركة الحكومية طائرتين تابعتين لشركة طيران ”الطاسيلي“ (فرع شركة سوناطراك الحكومية للمحروقات)، لتأمين رحلات خاصة نحو فرنسا، وفق المصدر ذاته.
ووفق بيان سابق أصدرته ”الجوية الجزائرية“، الثلاثاء، فإن من أصل 19 رحلة دولية في الفترة الصباحية، ألغيت 5، ووصلت 14 أخرى إلى وجهتها.
وتقول نقابة المضيفين، إن الإضراب سببه عدم وفاء إدارة الشركة بوعود قدمتها منذ نحو عامين للتكفل بمطالب اجتماعية ومهنية، بينها زيادة في الأجور.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء يأمر بوقف إضراب مضيفين في الخطوط الجزائرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.