السماح للأهل بتقديم امتحانات الثانوية العامة مع أبنائهم في روسيا

أعلنت السلطات الروسية عن سماحها لأولياء أمور ​طلاب المدارس​ الثانوية الروسية، من اجتياز الامتحان الحكومي الموحد مع أبنائهم، في إطار فعالية "أيام تقديم الامتحان مع أولياء الأمور".

وأشار موقع عمدة ​موسكو​ إلى أن الامتحانات التجريبية المذكورة ستجري في الفترة حتى 2 آذار المقبل، في مراكز مستقلة تابعة لمركز موسكو للجودة التعليمية، ويجب على الراغبين في المشاركة في الفعالية، التسجيل عبر الإنترنت على موقع المركز، مع الإشارة إلى التاريخ والوقت والموضوع، واختيار أحد المراكز الثلاثة.

وقد تم في هذا العام تخصيص فعالية "أيام الامتحان الحكومي الموحد مع أولياء الأمور"، وتكريسه لعام الذكرى والمجد، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للانتصار على ​ألمانيا​ ​النازية​ ولذلك تم اختيار التاريخ، مادة رئيسية.