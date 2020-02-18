رئيس أرض الصومال: آبي أحمد ابلغني أنني سألتقي بالرئيس الصومالي

أكد رئيس أرض ​الصومال​، موسى بيحي عبدي، ان "زيارته إلى ​أديس أبابا​ جاءت تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وكان الهدف الرئيسي منها تقديم طلب الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة إلى ​الاتحاد الأفريقي​"، لافتاً الى ان "آبي أحمد ابلغني أنني سألتقي بالرئيس الصومالي ​محمد عبد الله​ فرماجو وأنه يريد التوسط بين الجانبين ووافقت على ذلك"، مشيراً الى "رغبة كل من ​السويد​ وجيبوتي في استئناف المحادثات بين الصومال وأرض الصومال".

يشار إلى أن "أرض الصومال" أو "صومالي لاند" هي دولة أعلنت استقلالها عن الصومال منذ 1960.