رئيس أرض الصومال: آبي أحمد ابلغني أنني سألتقي بالرئيس الصومالي

أكد رئيس أرض الصومال، موسى بيحي عبدي، ان "زيارته إلى أديس أبابا جاءت تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وكان الهدف الرئيسي منها تقديم طلب الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة إلى الاتحاد الأفريقي"، لافتاً الى ان "آبي أحمد ابلغني أنني سألتقي بالرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو وأنه يريد التوسط بين الجانبين ووافقت على ذلك"، مشيراً الى "رغبة كل من السويد وجيبوتي في استئناف المحادثات بين الصومال وأرض الصومال".
يشار إلى أن "أرض الصومال" أو "صومالي لاند" هي دولة أعلنت استقلالها عن الصومال منذ 1960.
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