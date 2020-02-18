ماكرون:على تركيا إدراك عدم قبولنا بأن يقوم أي بلد بدعم متشددين بباريس

أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أنه "على ​تركيا​ أن تدرك أن ​باريس​ لا تقبل أن يقوم أي بلد بدعم متشددين لديهم توجهات انفصالية داخل ​الجمهورية​ الفرنسية​​​​​​​"، لافتاً إلى "أننا لن نسمح بتطبيق القوانين التركية على الأراضي الفرنسية".

وفي تصريح صحفي، أشار ماكرون إلى أن "هناك تحقيقات جارية في تمويل مسجد النور في مولوز والمشاريع المحيطة به وعلى ​فرنسا​ معرفة التفاصيل حول تمويل المساجد بشكل شفاف​​​​​​​".