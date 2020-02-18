الصحة القطرية: تسجيل أول إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ القطرية عن "تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمتلازمة ​الشرق الأوسط​ التنفسية لمواطن يبلغ من العمر 65 عاما ويعاني من عدة أمراض مزمنة". ولفتت الوزارة إلى أن المريض "أدخل المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة حسب البروتوكول الوطني للتعامل مع ​حالات​ الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض".

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