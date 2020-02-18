جدل في قطر إثر استضافة مؤتمر طبي طبيبة إسرائيلية

أثارت استضافة طبيبة إسرائيلية في ​مؤتمر​ دولي لحماية الطفل في قطر، جدلا واسعا بين القطريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق الناشطون هتافات على وسائل التواصل الإجتماعي، احتجاجاً على دعوة مؤتمر ISPCAN الدولي لحماية الطفل 2020، الطبيبة الإسرائيلية فيريد ويندمان، معتبرين "أن قتلة ​الأطفال​ لا يمكنهم أن يتحدثوا عن حقوق الأطفال وحمايتهم".

وأكد ناشطون أنه "من المخزي أن تتم دعوة إسرائيليين لمؤتمر يعنى ب​العنف​ ضد الأطفال، بينما يقوم ​الجيش الإسرائيلي​ بأبشع الممارسات ضد أطفال ​فلسطين​".