البيت الابيض: ترامب بحث هاتفياً مع نظيره التركي الاوضاع بإدلب

أعلن ​البيت الابيض​، في بيان، عن "إجراء الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، ​اتصال​ هاتفي مع نظيره التركي ​رجب طيب اردوغان​، جرى خلاله بحث الاوضاع في ادلب". إضغط للمزيد

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