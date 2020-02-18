سفير فلسطين بحث مع مفوض الاونروا اوضاع المخيمات في لبنان

التقى سفير دولة ​فلسطين​ في ​لبنان​ ​اشرف دبور​ المفوض العام للاونروا بالانابة كريستيان ساوندرز يرافقه مدير عام الوكالة في لبنان ​كلاوديو كوردوني​. وجرى خلال اللقاء بحث اوضاع ​المخيمات​ في لبنان وضرورة تحسين الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها ابناء شعبنا وتوفير ​الحياة​ الكريمة واللائقة لهم. وتم التأكيد على ضرورة تأمين التمويل اللازم لوكالة ​الاونروا​ للقيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه ​اللاجئين الفلسطينيين​ وحشد الموارد من ​الدول المانحة​ ووضع خطة استراتيجية تؤمن استدامة التمويل

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