واكيم: على الحكومة اللبنانية ان تضع خطة اقتصادية مالية نقدية كاملة

أكد عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​عماد واكيم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "يجب على ​الحكومة اللبنانية​ ان تضع خطة اقتصادية مالية نقدية كاملة 'بالجملة وليس بالمفرق'، ولهذه الخطة ان تلحظ الحفاظ على اموال المودعين 'والبهدلة اليومية في المصارف' واياكم بالتفكير بسداد الديون من جيوب الناس".

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