أفادت معلومات قناة الـ"NBN" بأن "جدول اعمال مجلس الوزراء يوم الخميس سيتضمن 30 بندا، 20 منهم حائز على موافقة استباقية لكن لم يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسات الحكومية السابقة".
ولفتت المصادر الى أن "البند الاهم هو الخطة التنفيذية للبيان الوزاري التي ستوضع بخطوطها العريضة وبالتفصيل ، ومن بعد الموافقة عليها سيتم الانطلاق الى تنفيذ البيان الوزاري لحكومة رئيس الحكومة حسان دياب"، مشيرة الى أنها سابقة، فلم يسبق لأي حكومة أن وضعت بيانها الوزاري على جدول أعمال جلساتها من قبل".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـ"NBN":الخطة التنفيذية للبيان الوزاري ستوضع على جدول أعمال مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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