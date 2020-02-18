مصادر الـ"NBN":الخطة التنفيذية للبيان الوزاري ستوضع على جدول أعمال مجلس الوزراء

أفادت معلومات قناة الـ"NBN" بأن "جدول اعمال ​مجلس الوزراء​ يوم الخميس سيتضمن 30 بندا، 20 منهم حائز على موافقة استباقية لكن لم يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسات الحكومية السابقة".

ولفتت المصادر الى أن "البند الاهم هو الخطة التنفيذية للبيان الوزاري التي ستوضع بخطوطها ​العريضة​ وبالتفصيل ، ومن بعد الموافقة عليها سيتم الانطلاق الى تنفيذ ​البيان الوزاري​ لحكومة رئيس ال​حكومة حسان دياب​"، مشيرة الى أنها سابقة، فلم يسبق لأي حكومة أن وضعت بيانها الوزاري على جدول أعمال جلساتها من قبل".