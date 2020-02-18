واكيم عن تظاهرة التيار الوطني الحرّ: انها أكبر اضحوكة في العالم

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم ان "مسألة اليورو بوند هي مسألة أرقام، ومنذ أكثر من سنة كنا نتحدث عن "اليورو بوند"، وكنا نتهم بالعرقلة في لبنان"، مشيراً الى انه "ناقشنا في التكتل مسألة الـ"يورو بوند" واكتشفانا ان المسألة يجب ان تطرح بطريقة أشمل وأوسع، وصندوق النقد الدولي يساعدنا بشكل كثيف ويساعد ويطمئن المودعين".
ولفت واكيبم، في حديث تلفزيوني، الى ان "الحكومة طلبت فقط المساعدة الاستشارية من صندوق النقد الدولي، وهذا موضوع أساسي لأن البعض عمد على تغيير صورة طلب الحكومة عبر الإعلام، وبالمطلق لا يمكننا الاّ ان ندفع دفعات الـ"يورو بوند"، وعلينا الغوص بالمفاوضات، بهدف إعادة هيكلة الدين العام للدولة اللبنانيّة، واول ما يجب ان تتمتع به الدولة اللبنانية هو الثقة والشفافية في ما يتعلق بالشق الاقتصادي والمالي".
وأعتبر واكيم ان "قسم من المسؤولية تقع على حاكم مصرف لبنان وسياساته المالية، ولكننا لا يمكننا ان نحصر المسؤولية بـ"المركزي"، مشيراً الى ان تظاهرة "التيار الوطني الحرّ" امام مصرف لبنان تعتبر أكبر اضحوكة في العالم، كون "التيار" لديه رئيس الجمهورية وأكبر كتلة نيابيّة وهو اليوم بصدارة السلطة"، متسائلاً "ضد من يتظاهر"؟.
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