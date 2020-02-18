دياب ترأس اجتماعاً للبحث في موضوع اقامة مشاريع تعاون مشتركة بين القطاعين العام والخاص

ترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ في السراي اجتماعا حضره وزراء: ​الاقتصاد​ راوول نعمه، ​الصناعة​ ​عماد حب الله​، الاشغال العامة والنقل ميشال النجار، ​الطاقة​ ​ريمون غجر​ والأمين العام لمجلس الوزراء ​محمود مكية​ ووفد من ​مؤسسة التمويل الدولية​ وخصص الإجتماع للبحث في موضوع اقامة مشاريع تعاون مشتركة بين القطاعين العام والخاص كما جرى البحث في مسألة تطوير ​قطاع النقل​ و​المطار​. إضغط للمزيد

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