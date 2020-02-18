شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رزق: يجب أن يُمنح "هيكل" حقه فى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل كان جزءً من ثورة 23 يوليو، موضحا أن الدور الأكبر له ليس مجرد كونه أحد صناع ثورة يوليو، مضيفا: "الدور الأكبر لهيكل كان فى ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو، ويجب أن يُمنح حقه فى هذه الفترة العصيبة من تاريخ مصر"، موضحا أن الراحل حسنين هيكل ذهب لجريدة الأهرام نجما فى سماء صاحبة الجلالة، واستطاع أن ينهض بها ويجعلها من أهم المؤسسات الصحفية فى العالم، وتابع رزق: "اعرف تفاصيل عن هذا الدور، وارجو أن يكون الأستاذ هيكل قد دونها في مذكراته".

وتقدم رزق بخالص الشكر للسيدة هدايات تيمور زوجة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل ورفيقة عمره، مضيفا: لولاها ما تم نشر كتاب يوميات هيكل، كما تقدم بالشكر لمن قام بتجميع الكتاب، قائلا: "كنا في منزلنا من 50 سنة وكنت مهجر في مدينة الزقازيق من الإسماعيلية، وكان هناك نحيب وبكاء علي رحيل الزعيم جمال عبد الناصر، مضيفا: "وقالت لي والدتي أكيد اللى هييجى بعده هيكل، ونقلت له هذا الموقف له عندما قابلته بمنزله في الجيزة".

وتابع أن مقالات هيكل بـ"آخر ساعة" ستكون فى كتاب آخر، وتم عرضها على زوجته والتى طلبت عدم حذف حرف منها وهو ما أيدته هدي جمال عبدالناصر، مشيرا إلى أنه سيقوم بكتابة مقدمة الكتاب، مطالبا نقيب الصحفيين بأن تكون الذكرى الخامسة لرحيل هيكل حدث يحضره الشباب وتنظمه اللجنة الثقافية بالنقابة ويكون هناك مسابقة للشباب باسم هيكل.

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جاء ذلك خلال احتفالية مؤسسة "أخبار اليوم" في الذكرى الرابعة لرحيل الأستاذ محمد حسنين هيكل لإطلاق كتاب "اليوميات" الذى صدر مؤخرا عن قطاع الثقافة بأخبار اليوم، وتقام الاحتفالية بقاعة محمد حسنين هيكل بنقابة الصحفيين فى السابعة مساء الثلاثاء القادم.

ويشارك في الاحتفالية الدكتور مصطفي الفقي، ياسر رزق، عبد الله السناوي، يوسف القعيد، لميس الحديدى، ويديرها نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بحضور عدد من تلاميذ الأستاذ ومُحبيه.