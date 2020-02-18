الملك يأمر بنقل الطفل يحيى “ضحية الكلاب الضالة” إلى هولندا لاستكمال العلاج

أعطى الملك محمد السادس تعليماته بنقل الطفل يحيى، ضحية الكلاب الضالة، إلى هولندا لتلقي العلاج، والقيام بعملية جراحية بإحدى مستشفيات أمستردام.

وقد تم التكفل بنقل الطفل يحيى، صباح اليوم الثلاثاء، إلى هولندا من أجل استكمال العلاج، حيث صرح مصدر مقرب من عائلة الضحية، ومرافقين له في مستشفى الدارالبيضاء، أن عملية نقل الطفل يحيى تمت بأمر ملكي، إذ رافقه أبوه، على متن الطائرة المتوجهة إلى أمستردام.

وظهر فيديو نقل الطفل يحيى في مطار أمستردام على إحدى الصفحات الفايسبوكية، مرفوقا بتعليق صوتي لشخص يبدو أنه من أقارب الضحية، والذي وجه شكره الخاص إلى الملك، وأيضا إلى كل من كان بجانب الطفل يحيى، طوال فترة وجوده في المستشفى في الدارالبيضاء.

ونظم سكان كلميمة، الأسبوع الماضي، بتنظيم احتجاج، من أجل المطالبة، بالتدخل الفوري لعلاج الطفل يحيى، وأيضا قصد إيجاد حلول لإبعاد خطر الكلاب الضالة عن سكان المنطقة.

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وكان الطفل يحيى قد تعرض لافتراس من طرف الكلاب الضالة بجماعة غريس العلوي، قبل عشرة أيام، تسببت له بتشوهات على مستوى الوجه، وإتلاف لملامحه، ليتم بعد ذلك نقله إلى مستشفى في الدارالبيضاء، دون أي تدخل طبي، نظرا إلى حالته الصحية الحرجة، التي استدعت نقله إلى هولندا.

وقبل أيام، ظهرت أم الضحية في فيديو تصرخ، وتستنجد بالسلطات المحلية، والمسؤولين، من أجل التكفل بابنها، وعلاجه.

ويطالب سكان كلميمة، أيضا، بتحديد الطرف المسؤول في حالة الطفل يحيى، حيث غالبا ما تتوجه أصابع الاتهام إلى السلطات المحلية، التي يقول السكان إنها كانت مسؤولة عن عدم إجلاء الكلاب الضالة، أو التخلص منهم، وإبعادهم عن المنطقة.