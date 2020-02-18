يوسفية برشيد يلاقي الوداد في إفتتاح الجولة الـ17 من البطولة الإحترافية

سعد فاروق – صحافي متدرب

كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن برنامج الجولة 17 من البطولة الوطنية الاحترافية، والذي ينطلق الجمعة المقبل بمباراة يوسفية برشيد وضيفه بطل المغرب الموسم الماضي الوداد البيضاوي على الساعة السابعة مساء.

ولحساب الجولة ذاتها، يستقبل الدفاع الحسني الجديدي يوم السبت إتحاد طنجة على الساعة الرابعة عصرا، ويرحل فارس الشرق مولودية وجدة للرباط لمواجهة الفتح الرباطي على الساعة السابعة مساء.

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أما مواجهات يوم الأحد، فيستقبل فيها سريع واد زم نادي نهضة بركان على الساعة الخامسة، ويرحل فارس الفوسفاط لملاقاة حسنية أكادير بملعب أدرار على الساعة السابعة.

باقي المقابلات ستلعب يوم الإثنين حينما يستقبل الرجاء العنيد نهضة الزمامرة على الساعة السابعة، ويرحل يوم الثلاثاء الجيش الملكي لمواجهة القرش المسفيوي على الساعة الخامسة عصرا.

وتختتم هذه الجولة برحيل متذيل الترتيب رجاء بني ملال لمواجهة حمامة تطوان على الساعة السابعة مساء.